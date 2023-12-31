رفع 321 حالة إشغال طريق في 3 مراكز بالبحيرة

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة جميع الإشغالات على مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع ٢٨١ حالة اشغال طريق في مناطق (شجرة الدر - الجيش- عرابى - الجمهورية - النادى الإجتماعي - سيدي عمر - المعهد الدينى )

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بتنفيذ حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ٢٥ حالة إشغال بنطاق عدة مناطق.

في ذات السياق نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص حملة مماثلة أسفرت عن رفع ١٥حالة اشغال طريق مخالف.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.