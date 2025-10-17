قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنت لابسة ضيق.. أمينة خليل تكشف حقيقة حملها
اتحاد طنجة يقدم شكوى رسمية ضد الزمالك في الفيفا
لقطة مثيرة في مباراة ريال أوفييدو وإسبانيول بسبب خطة ميامي
الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران
لعدم التزامه بالتعريفة المقررة.. سحب سيارة سائق في الإسكندرية وتغريمه
ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار
سبب تخلص طفل الإسماعيلية من زميله بمنشار كهربائي.. أستاذ علم الاجتماع تكشف
مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو
استشارية تربوية: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق
مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية
قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية
حبس المتهم بقــ.ـتل طفلته وتعـ.ــذيب شقيقها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أضعف منتخب في العالم يقترب من التأهل إلى كأس العالم 2026 .. كيف ذلك؟

كأس العالم
كأس العالم
أحمد أيمن

في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء، تبرز كرة القدم كعالم مليء بالجنون، حيث يكتب أضعف منتخب في العالم، سان مارينو، قصة غير تقليدية قد تدخله التاريخ. 

يحتل منتخب سان مارينو المرتبة الأخيرة 210 عالمياً، بلا نجوم، بلا محترفين، وبلا أي نقاط في تصفيات كأس العالم، لكنه يجد نفسه الآن على أعتاب ملحق المونديال، في سيناريو يبدو أشبه بالخيال.

ضوء في النفق

لكي نفهم هذه القصة، يجب أن نعود إلى 5 سبتمبر 2024، حين سجل "نيكو سينسولي" هدف الفوز لسان مارينو على ليشتنشتاين، مما منح البلاد أول انتصار لها منذ 20 عاماً. 

لم يكن هذا الهدف مجرد نقطة في مباراة، بل كان بداية هامة لسان مارينو، حيث تمكّن المنتخب من تحقيق فوز آخر في 18 نوفمبر، ليحقق انتصاراً خارج أرضه بثلاثية على ليشتنشتاين. هذه الانتصارات منحت سان مارينو صدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية، مما فتح أمامها باب التأهل.

نظام معقد يفتح باب المعجزة

تأسس هذا السيناريو غير المتوقع بسبب نظام جديد للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. في هذا النظام، تتأهل 12 دولة مباشرة كمتصدرة مجموعاتها، بينما يتنافس 12 وصيفاً في الملحق الأوروبي لتحديد المقاعد المتبقية. 

تتيح هذه اللوائح الفرصة لأفضل الفرق الفائزة في مجموعاتها بدوري الأمم الأوروبية، شريطة عدم تأهلها مباشرة أو كوصيفة، وهذا ما يفتح الباب أمام سان مارينو.

الخسارة طريق الأمل

يظهر منتخب رومانيا في الزاوية الأخرى من هذه القصة، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعة سان مارينو برصيد 10 نقاط. ستواجه رومانيا في 15 نوفمبر البوسنة في مباراة مصيرية، قبل أن تستضيف سان مارينو في 18 من الشهر ذاته. إذا تمكنت رومانيا من الفوز، ستزيد فرص سان مارينو في التأهل عن طريق فارق الأهداف.

الأمر المثير هو أن سان مارينو قد تحتاج إلى خسارة المباريات لتصل إلى حلم المونديال. ستحتاج رومانيا إلى تحسين فارق الأهداف، الأمر الذي يعني أن فوزاً كبيراً على سان مارينو قد يفتح أبواب الملحق للمنتخب الضعيف. هذا النموذج الرياضي الغريب يظهر كيف أن الهزيمة يمكن أن تصبح أداة للنجاح.

جدير بالذكر أن إحصائيات سان مارينو في التصفيات قد تبدو محبطة: لا نقاط من 7 مباريات، وهدف واحد فقط، مع 32 هدفاً في مرماها. الفارق هو -31، وآخر مباراة كانت خسارة مروعة 0-10 أمام النمسا. لكن مع ذلك، قد يكون انتصاراه في دوري الأمم مفتاحاً لمعجزة تاريخية.

بين السخرية والإلهام

تجدر الإشارة إلى أن فيفا يحظر تماماً أي شكل من أشكال التلاعب أو الخسارة المتعمدة. ومع ذلك، فقد خسر سان مارينو بالفعل بخماسية أمام رومانيا، مما يجعل الخسارة المحتملة أمام ذات الخصم تبدو ضمن دائرة الاحتمالات. ما يحدث هنا ليس تلاعباً، بل هو نتيجة للحظ والصدفة، مما يعيدنا إلى جوهر اللعبة.

يمكن أن تُعتبر هذه القصة نكتة كروية، لكن في الوقت نفسه، تمثل مصدر إلهام لمن يطمحون لتحقيق الأحلام، حتى من أصغر الأمم. وقوف سان مارينو على أعتاب الملحق بعد عقود من الإخفاق يعكس حقيقة أن كرة القدم تمنح مساحة دائمة للتأمل في المستحيل.

بين 15 و18 نوفمبر المقبل، سيتحدد مصير واحدة من أغرب القصص في تاريخ اللعبة. سوف تتضح الحسابات، وقد تتحول هذه القصة إلى نكتة جديدة في تاريخ سان مارينو، ولكن هناك دائمًا احتمال صغير يمكن أن يحقق المستحيل.

كأس العالم كأس العالم 2026 منتخب سان مارينو تصفيات كأس العالم تأهل منتخب سان مارينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر أسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

ترشيحاتنا

كيف تنقذ نفسك من الشقاء

كيف تنقذ نفسك من الشقاء في الدنيا والعذاب بالآخرة؟.. بعملين

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: كلمات الرحمة في أدعية النبي تأتي تشمل جميع الجوانب

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: أقرب طريق لإصلاح الزوج كثرة الصلاة على النبي

بالصور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد