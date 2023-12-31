لتحسين الخدمات للمواطنين.. محافظة الجيزة تعلن افتتاح عدة مشروعات مهمة في 2024

تشهد محافظة الجيزة افتتاح عدد من المشروعات خلال عام 2024، في إطار سعى الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها، من أبرزها في مجال تحديث شبكة الطرق حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفارة ورصف شارع الملك فيصل بدءاً من منطقة المريوطية وحتى التقاءه مع طريق المنصورية بطول 1.5 كم وعرض 30م وذلك ضمن خطة المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية الى المتحف المصرى الكبير .

كما تشهد المحافظة افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتغطية وإعادة تأهيل ترعة المريوطية فى المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الصحابة ورصف طريق المريوطية الشرقي والغربي بطول 2.5 كم وعرض 70م.

وتنتهي محافظة الجيزة في عام 2024 من أعمال مشروع تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائرى ضمن خطه الدولة لتحسين وتجميل مسار الطرق المؤدية للمناطق الأثرية والمتحف المصرى الكبير وانهاء مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق المحطية بالمتحف.

وتأتي هذه المشروعات في إطار سعي محافظة الجيزة، لانجاز العديد من المشروعات القومية والمهمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وذلك ضمن خطة تم تنفيذها خلال عام 2023 وتتواصل المراحل التنفيذية لها خلال عام 2024 بمتابعة دورية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتحقيق الاستفادة للمواطنين وضمان تنفيذ الاعمال بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة .

كما يشهد قطاع الطرق بمحافظة الجيزة خلال عام 2024 التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محور عمرو بن العاص فى المنطقة من اعلى شارع الاهرام والملك فيصل وحتى الطريق الدائري الشمالى بمنطقة المنشية الى جانب رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص الموازى للمحور بطول 2 كم وربطه بعدداً من المحاور العرضية مع رصف متفرعاته ذلك المشروع الكبير الذى تنفذه المحافظة بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

كما يتم استكمال الاعمال الخاصة بكوبري البراجيل الذى يمثل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الواصل بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين بطول 1.5 كم وعرض 45 متر بواقع 6 حارات مرورية والانتهاء من مشروع رصف وتوسعه طريق طراد النيل بدءا من منطقة المسبوكات وحتى المعهد العالى بأوسيم بطول 4 كم وعرض 25 م بالاضافة الى رصف وتطوير محور المتربة بدءاً من طريق 21 حتى كوبري الوسطى بطول 3 كم بأطفيح .

وتشمل خطة محافظة الجيزة فى رفع كفاءة وتطوير الشوارع الجانبية، تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 123 شارع بنطاق قري بنى مجدول والسوق بمركز ومدينة كرداسة وعدد 130 شارع فى 9 مناطق بمركز ومدينة اوسيم وهم (المسجد الكبير ووسط البلد و مسجد الثلاثة ودرب الشاهد ودرب عاصي والسوق ودرب النافذ ودرب بطيخ وسيدى عمر ) ورفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 21 شارع بمركز ومدينة ابو النمرس ورصف وتوسعه طريق 6 أكتوبر وطريق الشرطة ورفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 42 شارع بمتفرعات طريق مصر اسيوط بالعياط .

وقد شهد عام 2023 انجازات كبيرة حققتها محافظة الجيزة فى قطاع مياه الشرب والتى تمثلت فى رفع إنتاجية مياه الشرب من 2.2 مليون متر مكعب يوميا إلى 3 ملايين متر مكعب يوميا بعد التشغيل التجريبي لعدداً من المحطات المهمة الى جانب إحلال وتجديد محطات المياه بجزيرة الدهب والجيزة والتي تمثل 70% من الإنتاجية، بخلاف إحلال وتجديد شبكات المياه كما تم تطوير منظومة الصرف الصحى، حيث تم شراء معدات لتطهير الشبكات والتعامل مع الأمطار، واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي.

ومن المقرر خلال عام 2024، أن تقوم محافظة الجيزة وبالتعاون مع الجهات المعنية بإنجاز عدداً من المشروعات الأخرى على رأسها التشغيل التجريبي لمحطات الصرف الصحى بكفر الواصلين والكداية والصالحية والبرمبل وصول بمركز ومدينة اطفيح وتشغيل محطات الرفع للصرف الصحى بقرية الشيخ عتمان بالحوامدية وبقرية منيل شيحة و بقري ميت شماس والمنوات وميت قادوس بمركز ومدينة أبو النمرس ومحطة رفع الصرف الصحى بقرية منشأة دهشور بالبدرشين .