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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالقذائف والعبوات الناسفة.. القسام تستهدف 5 آليات إسرائيلية

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام، اليوم الأحد :"استهدفنا 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105 ".

وأعلن الدفاع المدني بغزة، اليوم الأحد، استشهاد أحد كوادره وإصابة آخرين جراء تعرضهم للاستهداف المباشر من قبل طائرات الاحتلال في مخيم النصيرات.

كانت قد قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، أن العدو يواصل منذ الليلة الماضية إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل وقرى القطاعين الغربي والأوسط.

و قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، السبت، إنه لا بد من وقف الحرب على قطاع غزة أولاً وقبل كل شيء، مؤكداً أن الهدن المؤقتة والمجتزأة "صارت وراءنا".

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