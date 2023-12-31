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رئيس التحرير
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أخبار تهمك.. القيمة الحقيقية للذهب والدولار.. آخر تفاصيل حالة الطقس

أخبار تهمك
أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 31-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 21.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة آخر يوم في 2023

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:


العظمى الصغرى

القاهرة 21 - 14
الإسكندرية 20 - 14
الإسماعيلية 22 - 13
الغردقة 25-16
أسوان 26 - 13
سوهاج 23- 12
المنيا 22 - 12

 

قبل بداية 2024.. تعرف على سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 34.38 جنيه للبيع، و 34.27جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.52 جنيه للبيع، و39.37 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.74 جنيه للبيع، و100.39 جنيه للشراء.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3150جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25200 جنيها.

الذهب سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية الأرصاد درجات الحرارة

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