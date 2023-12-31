مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حالة الطقس في ليلة رأس السنة، حيث أنه من المتوقع عدم نزول أمطار على معظم أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى توضيح حالة الشبورة المائية التي تسيطر على الطرق فترة طويلة، وبيان بدرجات الحرارة.

فبالنسبة للظاهرة الجوية الأكثر تأثيراً هذا الشتاء فهي الشبورة المائية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية صباحا، وتكون هذه الشبورة كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.