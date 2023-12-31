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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كنديون يتظاهرون في مونتريال للمطالبة بوقف الحرب على غزة

صدى البلد

نشرت وسائل إعلام كندية، اليوم الأحد، مشاهد جوية، ظهر فيها عشرات من الكنديين الذين تظاهروا في مدينة مونتريال، للمطالبة بوقف الحرب على غزة. وجاءت الشعارات واللافتات تضامنا مع غزة والمطالبة بوقف العدوان الغاشم عليها.

من جانبها قالت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الأحد :" رصدنا تعرض عدد كبير من أسرى سجن عوفر لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 4876 عقب اعتقال 16 خلال اقتحام الاحتلال طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفا و822 شهيدا إضافة إلى 56 ألفا و451 مصابا.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، الأحد ، بوقوع 64 شهيدًا و186 مصابًا في قصف إسرائيلي على منازل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة.
 

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