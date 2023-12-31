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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تضبط 5 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي.. صور

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق خلال إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد لضبط أية مخالفات تتعلق بالممارسات الإحتكارية والتلاعب بالأسعار وتداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى.


وشنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى مديرية الطب البيطرى وبالتعاون مع مباحث التموين عدد من حملات الرصد والمتابعة على أماكن عرض وبيع اللحوم بنطاق أحياء بولاق الدكرور و الهرم ومراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر.


وأكد اللواء أحمد راشد على أن الحملات تأتى فى إطار حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على سلامة ما يتم تداوله من سلع ومواد غذائية بالأسواق لضمان الأمن الغذائى للمواطنين خلال أيام الإحتفالات. 


وكشف تقرير لمديرية الطب البيطرى عن تمكن الحملات من ضبط 5 طن من المضبوطات والتى شملت 500 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومجهولة المصدر وتضمنت المضبوطات 4500 كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى وعلى الفور تم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير 10 محاضر مخالفة بالحالات المضبوطة.

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