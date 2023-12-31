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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التضامن توقع بروتوكول تعاون لتطوير وتجهيز مركز تأهيل وعلاج ذوى الهمم بالعامرية

صدى البلد

شهد مقر الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته "ايثيدكو" توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين إيثيدكو ووزارة التضامن الاجتماعى تقوم إيثيدكو بموجبه بتطوير وتجهيز مبنى إدارة العامرية الاجتماعي وتحويله إلى مركز متكامل لتاهيل وعلاج ذوى الهمم.

وقع البروتوكول عن شركة إيثيدكو كيميائى هشام رياض رئيس مجلس إدارة الشركة وعن وزاره التضامن الاجتماعى الدكتور حسن مصطفى مساعد الوزير للاستثمار والخدمة المجتمعية يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة التضامن يضم العميد لؤى حسن مستشار وزيرة التضامن ومها الحفناوى رئيس الادارة المركزية وعدد من قيادات الوزارة.

كما شهد توقيع البروتوكول من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) المهندس صلاح رياض مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية و المسؤولية المجتمعية ومن الهيئة المصرية العامة للبترول المهندس مدحت شعبان مساعد رئيس الهيئة للمسؤولية المجتمعية.

كما حضر توقيع البروتوكول عددا من قيادات إيثيدكو وعددا من مديرى العموم للمسؤولية المجتمعية فى عدد من شركات البترول.

يأتى توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من استراتيجية قطاع البترول التى تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بين شركات القطاع وشركائه بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتنمية المجتمعات المحلية وهو ما يحظى بدعم واهتمام خاص من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ومتابعة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة العامة للبترول وتعاون غير محدود من شركات قطاع البترول.

 وتضع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) المسؤولية المجتمعية ضمن المحاور الرئيسية فى خطط عملها وخاصه فى مجالات بناء الانسان والتعليم والصحة، حيث ان ايثيدكو تولى اهتمامًا خاصًا بالمجتمعات المحيطة وتحرص على تحقيق ذلك بالشراكة مع مختلف الجهات سواء الحكومى أو الاهلى والخاص.

من جانبه اشاد د. حسن مصطفى مساعد وزيره التضامن بالدور الكبير الذى تقوم شركات قطاع البترول فى مجالات تنميه المجتمع، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه اليوم مع شركه ايثيدكو يعد نموذجا يحتذى فى التعاون على صعيد العمل فى مجال المسؤوليه المجتمعية ويستهدف دعم قطاع عزيز على قلوبنا من ذوى الهمم.

وبموجب هذا البروتوكول تتولى إيثيدكو شراء أجهزه العلاج الطبيعى ورفع كفاءة مبنى إدارة العامرية الاجتماعى وتجهيزه إنشائيا ليصبح مركزًا متكاملا لتأهيل وعلاج ذوى الهمم على ان تقوم وزارة التضامن بتقديم الخدمات بالمجان وخاصة للفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

ويعد تطوير هذا المركز لتقديم خدمات التأهيل ضرورة ملحة نظرا لان اقرب مركز تأهيل لايزال فى مرحلة الإنشاء ويبعد مسافة ٤٢ كيلو متر كما ان جملة المترددين على هذا المركز يقدر بنحو ٣٣٧٣ شخصا.

 

الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين وزارة التضامن الاجتماعي العامرية الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إيكم

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