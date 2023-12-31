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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

كريم خالد عبدالعزيز
كريم خالد عبدالعزيز

نودع عاما من عمرنا بخيره وشره، بأفراحه وأحزانه ، بنجاحاته وإخفاقاته ونستقبل عاما جديدا يحمل في طياته الكثير من الأحداث الخفية .. دائما نفرح بالبدايات ونعتبرها بوابة للأمل والتجديد ، وبما أننا على مشارف عام جديد نأمل أن يكون العام القادم أفضل من الذي سبقه ... للإيمان دور كبير في التفاؤل بما هو قادم لأن الشخص المؤمن يعي جيدا أن المستقبل المجهول بيد الله فلا يخاف ولا يضطرب، بل يستقبل كل ما هو آت بابتسامة وفرح.

لا شك أن الأحداث الكبرى والظروف الاقتصادية العالمية ليست في أحسن الأحوال، وكل الأزمات والأخطار والحروب والدمار على مستوى العالم ليس مقياسا مباشرا لسعادتنا أو حزننا، وإن كانت تؤثر فينا ، لأنها أحداث وظروف خارجة عن إرادتنا ولن تنتهي بين ليلة وضحاها ... لذلك علينا أن ننظر إلى أحداثنا الشخصية الخاصة لأنها المقياس المباشر لسعادتنا ، لنجاحنا ، لتقدمنا وسعينا نحو الأفضل ... أن ننظر إلى واقعنا الخاص ونقيمه بين عام مضى وعام آتٍ ونرى ماذا فعلنا ونخطط لما نريد فعله في المستقبل هو عين الحكمة والعيش الصحيح بعيدا عن التأثر بالصورة الخارجية الكبرى رغم أننا جزء لا يتجزأ من العالم .

لا شك أن كل عام له ما له وعليه ما عليه، لذلك علينا أن ننظر للأحداث الإيجابية البارزة أكثر من الوقوف عند الأحداث السلبية ونشكر الله على كل نعمه الموجودة في طريقنا.... مقارنة أنفسنا بأنفسنا فقط بين عام مضى وعام حالي سيجعلنا نستطيع إبراز تقدمنا وإنجازاتنا في الحياة ولو كانت على نطاق ضيق.

أن نظل متفائلين دائما لمقاومة كل الأحداث الصعبة ، أن ننظر للبدايات الجديدة من كل عام على أنها فرص للإصلاح والبدء من جديد والقيام من بعد السقوط هو عين القوة والحكمة.... نستقبل كل عام جديد بفرح وتفاؤل ورجاء في الله الذي لا يضيع مساعينا.... يارب عام مليء بالخير الكثير والفرح والرزق الوفير علينا وعلى جميع من نحب.

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