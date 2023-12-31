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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة: ذوو الهمم ضربوا مثالا في الصبر والقوة بماراثون زايد

صدى البلد

اختتم  فعاليات النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى نفذتة وزارة الشباب والرياضة  بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة  حيث شهد الماراثون إقبالاً كبيراً من النشء والشباب والمواطنين بلغ قوامهم ٣١ ألف مشارك، منهم ٣٨٨٤ مشارك من ذوى الهمم "الكراسى المتحركة"، و٩٠٦ من قصار القامة.


عبّر وزير  الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، عن سعادته الكبيرة بتنفيذ النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناءً على العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والإمارات، بما يعكس أهمية التعاون في كافة القطاعات ومنها قطاع الشباب والرياضة وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين

وأشاد أشرف صبحي بالاهتمام الكبير الذي أبداه الشباب والمواطنون من مختلف الأعمار وذوي الهمم بالمشاركة في النسخة الحالية من الماراثون، والتي تميزت بأجواء مبهجة ونشاط رياضي في العاصمة الإدارية، حيث ظهر أصحاب الهمم بشكل رائع خلال السباق، وسيطرت حالة من الحماس الشديد على العديد من المتسابقين.

ورغم طول المسافة التي امتدت لنحو 5 كم، فإنهم ضربوا مثالا في الصبر والقوة والعزيمة وواصلوا العمل حتى خط النهاية.


وأشار  وزير الشباب والرياضة إلى الدور الهام الذي يلعبه ماراثون زايد الخيري في التنمية، حيث يتم تخصيص عائداته لصالح الهيئات والجهات والمستشفيات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين مجانًا.

ومن جانبه قال عمرو الحداد وكيل الوزارة للتنمية الرياضية  «فخورون باستضافة العاصمة الإدارية لماراثون زايد الخيري، مؤكدًا أن امتلاك العاصمة الإدارية البنية التحتية الحديثة والمرافق الرياضية المتطورة جعلها مكانًا مثاليًا لاستضافة هذا الحدث الكبير».

 

وتابع الحداد "حرصت وزارة الشباب والرياضة بناءا علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للماراثون من الإمارات على تنظيم الماراثون في مصر سنويًا، وتحقيق أهدافه التنموية والرياضية، حتى أصبح هذا الحدث تقليدًا ينتظره الشباب المصري كل عام".


وعبر عمرو الحداد عن شكره وتقديره لجميع المساهمين في نجاح الماراثون وتنظيمه بشكل رائع في إحدى أكبر المشروعات الوطنية في الشرق الأوسط ومصر، وهي "العاصمة الإدارية الجديدة"، وأشار إلى الرعاية الكريمة من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرصه على تعزيز الرياضة وتوسيع المشروعات التنموية المشتركة مع الدول الشقيقة.

الدكتور أشرف صبحي الخدمات للمواطنين الشباب والرياضة العاصمة الإدارية الجديدة ة الإمارات

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