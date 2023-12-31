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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احتفالات رأس السنة الميلادية.. الحبس في انتظارك بسبب هذه الأفعال

الاعاب النارية
الاعاب النارية

يبدأ المصريون اليوم احتفالاتهم بمناسبة رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، وتوديع عام 2023 واستقبال عام 2024.

وحذر القانون من استخدام الالعاب النارية والمفرقعات خلال هذه الاحتفالات، لما تسببه في بعض الأحيان من كوارث تودي بحياة المواطنين وتزهق أرواحهم.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

برلماني يكشف العواقب 

واوضح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية مخاطر استخدام الالعاب النارية والبومب والمفرقعات خاصة في الأماكن المزدحمة، مشيرا إلى إمكانية حدوث كوارث بسببها.


وتابع امين في تصريحات خاصة إلى صدى البلد أن القانون عاقب مستخدمي هذه الأشياء وايضا من يقوم بتوزيعها والاتجار فيها معقبا:" القانون جاء صريحا في هذا الأمر وعاقب مخالفي أحكامه بشأن استخدام الالعاب النارية أو ماشابهها".

 

وتقدم امين بخالص التهانى إلى شعب مصر وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادى الجديد داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الدولة المصرية بالخير واليمن والبركات وأن يعم السلام والاستقرار على الجميع.
 

راس السنة راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد تقنية الفار الالعاب النارية

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