بدء امتحانات التخلفات بجامعة القاهرة.. عميدة كلية إعلام : تسير طبقا للإجراءات الاحترازية المعلنة

كلية دار علوم تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول



و الحقوق : امتحانات التخلفات حضوريا بالكلية

بدأت كليات جامعة القاهرة ، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وذلك لجميع الفرق الدراسية بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا ببرامجها المختلفه .

ومن جانبه ،أجرت الدكتورة سلوى العوادلي القائم بأعمال عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة جولة تفقدية للاطمئنان على سير الأجواء الامتحانية على ما يرام داخل أروقة قاعات ومدرجات الكلية ومبنى الامتحانات.

وقالت الدكتورة سلوى العوادلي، أن الجولة التفقدية هدفت إلى التحقق من مدى الالتزام بتعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام؛ وتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم، مشددة على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير اقصى درجات الانضباط، مشيرة إلى أن الامتحانات مستمرة يومياً وفقاً للجدول الزمني والتزامًا بالخريطة الزمنية، مع مراعاة كافة الإجازات الدينية للأخوة الأقباط والأعياد القومية.

وأكدت القائم بأعمال عميد الكلية على أن امتحانات المستويات الدراسية بالكلية تأتي في اطار توجيه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة قبل انعقاد الامتحانات الفصلية، حيث تم الحرص على الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات بوقت كاف، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.



وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة عن تعليمات هامة لطلاب الفرق الدراسية المختلفة.

وقال الدكتور محمد سامح ، على الطلاب الذين لم يقوموا بدراسة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة سرعة الانتهاء من اجتياز الامتحان التكميلي الذي يعقد بكلية الآداب حيث انه لن تتم إجراءات النقل الى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتياز الاختبار بنجاح.

و أشار " سامح " ، أن امتحانات التخلفات بدأت من اليوم الاحد طبقا للجدول المعلن للطلاب على الموقع الرسمى للكلية .

كما أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن استعدادات الكلية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا .

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، أن الكلية بدأت اليوم امتحانات الدراسات العليا مؤكدا على انها سوف تنتهى يوم ٢٤ يناير وذلك طبقا للجدول المعلن .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، تلقى الدكتور محمد الخشت تقريرا عن حصاد جامعة القاهرة في تطوير منظومة العملية التعليمية في عام 2023، حيث أشار التقرير إلى نجاح جامعة القاهرة في مواصلة الارتقاء بمنظومة العملية التعليمية وتميزها والتحول إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع يقوم التعليم فيها على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية، ومواكبة أحدث نُظم التعليم العالمي وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، بهدف إيجاد ظروف مواتية للإبداع وتحقيق الجودة والميزة التنافسية للجامعة، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية الدولة المصرية 2030، ومن خلال العديد من الإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة 2020 / 2025، أهمها انطلاق وبدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، ومواصلة استحداث وتطوير العديد من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات المهنية، وإنشاء وتطوير عددًا من الكليات الجديدة التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تجديد طرق واستراتيجيات التعلم والامتحانات والتفكير.

كما أشار التقرير إلى بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر لتصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وتفتح أبوابها أمام الطلاب للمرة الأولى لانطلاق الدراسة بها العام الجامعي الجاري 2023/ 2024، بما يُمثل نقلة نوعية على مستوى التعليم العالي في مصر وهى أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية تجمع بين نظام الكليات والبرامج، وتعمل بنظام البرامج المزدوجة والمشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية باللغات الأجنبية أو المعتمدة من الهيئات الدولية، وتمتلك إمكانيات تضاهى أعرق الجامعات العالمية، وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية تدخل في صميم احتياجات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وهو النمط الذي جاء متوافقا في جانب كبير منه مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية "مكنزي" أشهر شركات الاستشارات المرموقة في العالم والتي تعد من اشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم، كما يضم بجانب الأساتذة المصريين المميزين عددًا من الأساتذة الزائرين الأجانب بما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقى بالمستوى التعليمي والبحثي، ويستهدف الطلاب المحليين والدوليين الوافدين، ويرجع العائد منه على الجامعة والدولة المصرية.