جنوب الوادى تبدأ تركيب بوابات إلكترونية للطلاب بمداخل الجامعة

أجرى الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وبرفقته لفيف من القيادات الإدارية ومسئولى الشركة المنفذة، جولة تفقدية لـ بوابات دخول طلاب الجامعة، لمتابعة خطة تركيب البوابات الإلكترونية بمداخل الجامعة.

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال الجولة بسرعة الإنتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بعدد كاف يراعى الزيادة السنوية وذلك فى إطار حرص الجامعة على التحول الرقمى وتفعيله بكافة قطاعات الجامعة، حيث يتم إعداد الكارت الممغنط لطلاب الجامعة وفق أحدث التقنيات.



وأكد عكاوى، أن خطة تركيب البوابات لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بانتظام.

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادى، تعليماته بالحرص على الشكل الجمالى والحضارى حول هذه البوابات وإنشاء مطبات بلاستيكية من ضمن معايير السلامة والأمان عند دخول وخروج منسوبى الجامعة.



وشدد عكاوى، على تأمين سلامة الطلاب من درجة الحرارة المرتفعة في أوقات النهار وتركيب تندات حول هذه البوابات للحماية من الشمس.



