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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظو الوادي الجديد وبورسعيد ودمياط يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث عدد من المحافظين برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد .

ففي محافظة الوادي الجديد، أرسل المحافظ محمد الزملوط برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد. 

جاء فيها " يسعدنى أن أتقدم بأسمى التهاني لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأهالي المحافظة الكرام بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يجعله عام خير ورخاء، وأن ينعم على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والسلام ".

وفي بورسعيد، بعث المحافظ عادل الغضبان، أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات لرئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية. 

وأعرب المحافظ عن أمنياته للرئيس السيسي بمزيد من التوفيق والتقدم والازدهار خلال مسيرته القادمة، ومؤكدا أننا نعاهد الله وسيادتكم على الاستمرار فى العطاء وبذل الجهد لنستكمل مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر الغالية.

ودعا المحافظ بخالص الدعوات الطيبة لله عز وجل أن يرعاكم ويبارك خطاكم وأن يتحقق لشعب مصر العظيم الرفعة والتقدم وكل ما يتطلع إليه من آمال نحو مستقبل أفضل تحت قيادتكم الرشيدة والحكمة.

كما هنأ المحافظ، الشعب المصري عامة وأهل المحافظة بصفة خاصة، وشعبها متمنيا لهم الخير والتقدم والازدهار. 

وأوضح أن بورسعيد دائمٱ تعد أرض الإنجازات والانتصارات فى الماضي والحاضر، مشيرا أن المشروعات القومية التى حققتها بورسعيد مؤخرا تضاف لسجل الإنجازات التاريخية للمحافظة، والتى شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية، وحققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بسواعد أبنائها المخلصين.

وأعرب المحافظ عن تمنياته لمصر وشعبها وأبناء بورسعيد مزيد من الرخاء والتنمية، واستكمال مسيرة الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي محافظة دمياط، أرسلت المحافظ الدكتورة منال عوض برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الميلاد الجديد. 

وأعربت فيها عن خالص التهنئة والأمنيات هى وشعب دمياط، مؤكدة خلالها وقوفها وشعب دمياط خلف قيادته الحكيمة وتأييدها لسياسته الرشيدة التي يقود بها مصر.

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