مدير منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين للمعسكر الأخير قبل أمم إفريقيا

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول أن الفراعنة فى جاهزية تامة قبل المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار الشهر المقبل.

وقال محمد غرابة فى تضرب عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" روي فيتوريا هدفه تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية ويرغب بقوة فى تحقيق نجاح للكرة المصرية ، والانتقاد بشأن القائمة أمر طبيعي ويحدث من فترة كبيرة.

واضاف:" القوام النهائي لمنتخب مصر سيتواجد يوم 2 يناير ان شاء الله عدا فقط بعض المحترفين يصلوا تباعا يوم 3 و4 يناير.

وتابع:" إختيار العاصمة الإدارية رائع بشأن معسكر منتخب مصر وكل الامور موفرة لنا بشدة من أجل النجاح وتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونلعب مباراة منتخب تنزانيا يوم 7 ثم السفر يوم 9 إلي كوت ديفوار



ويذكر أن المنتخب الوطني يقع فى مجموعة تضم كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، وسيواجه المنتخب الموزمبيقي يوم 14 يناير.