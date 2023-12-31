بالتعاون مع أمريكا.. بريطانيا تستعد لتوجيه ضربات صاروخية ضد الحوثيين

تخطط بريطانيا للانضمام إلى الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن لمنع المليشيات المدعومة من إيران من الاستمرار في تعطيل حركة المرور البحرية عبر مياه البحر الأحمر.

وحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، تعتزم بريطانيا توجيه ضربات صاروخية مع الولايات المتحدة وربما مع دولة أوروبية أخرى، ضد أهداف تابعة للحوثيين في البحر أو اليمن نفسه.

وأضافت الصحيفة أن هناك بيانًا بريطانيًا أمريكيًا مرتقبًا خلال ساعات سيتضمن تحذيرا للحوثيين من مواصلة شن هجمات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر وإلا "سيواجهون القوة العسكرية للغرب".

يأتي ذلك بعد أن توعد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الأحد: قائلًا “إذا استمر الحوثيون في تهديد الأرواح والتجارة، سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة”.

وأضاف شابس أن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر وما حوله تضاعفت 5 مرات الشهرين الأخيرين، لافتًا إلى أن هذا الاستهداف يضر بالتجارة العالمية ويجب أن يتوقف.