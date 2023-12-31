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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى أولى حلقاتها | سهرة غنائية مع بوسى بمناسبة رأس السنة مع دعاء صلاح

صدى البلد

يبدأ عرض أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج “ذا ناين شو” للإعلامية دعاء صالح، على قناة الشمس، في العاشرة من مساء اليوم الأحد، وتمتد في سهرة غنائية بمناسبة ليلة رأس السنة، والتي تحييها المطربة بوسي، كما ستكشف بوسي أسرارا جديدة عن حياتها، وتتحدث عن كواليس في مشوارها الغنائي.

وحقق الموسم الأول من “ذا ناين شو”، نجاحًا كبيرًا خاصة وأنه استضاف عددا كبيرا من أهم نجوم الوطن العربي.

وانفرد “ذا ناين شو” بكواليس فنية وشخصية جرى إذاعتها لأول مرة، في شهر رمضان عام 2018.

جدير بالذكر أن الإعلامية دعاء صلاح تقدم برنامجا اجتماعيا جديدا بعنوان حكايتنا، والذي تستضيف من خلاله نماذج مشرفه للمرأة المصرية، كما ستفتح من خلاله موضوعات اجتماعية جريئة في إطار موضوعي

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تحيى المطربة بوسى حفلين بمناسبة رأس السنة داخل مصر، حيث تقدم الحفل الأول بمدينة أكتوبر، والثانى فى منطقة وسط البلد.

وكشفت مصادر مطلعة على خلافات بوسي وطليقها هشام ربيع تفاصيل مثيرة في واقعة المشاجرة التي نشبت بينهما في القاهرة الجديدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من هشام ربيع، طليق الفنانة بوسي، تضمن تضرره من زوجته بوسي بسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية من الفيلا الخاصة به، حيث ادعى قيامها بسرقة مبلغ 50 ألف دولار ومصوغات ذهبية منه.

وتبين من التحريات وجود خلافات زوجية سابقة بين الطرفين، ادعت من خلالها بوسي بوقوع الطلاق الشفهي بينها وبين طليقها هشام ربيع، ثم حضر إليها طليقها في محل إقامتها وقام بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب بدون إحداث إصابات بها، وأحدث بعثرة وتكسير في 2 قطعة كريستال متواجدة على منضدة في الرسيبشن.

وبسؤال بوسي عن الواقعة، أنكرت الاتهامات الموجهة إليها من طليقها، وأنه كان في حالة عدم اتزان حينما حضر إليها، وقام بطلب الدخول وصرحت له الخادمة الخاصة بها بذلك، وعقب الدخول تعدى عليها بالسب والقذف والضرب، وإحداث تكسير وبعثرة في قطع كريستالية متواجدة على منضدة، واتهمها بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ 50 ألف دولار.

من جانبها، قررت جهات التحقيق، صرف رجل الأعمال هشام ربيع، وطليقته المطربة بوسي، من سرايا النيابة؛ بعد واقعة التعدي على المطربة بوسي في التجمع، بضمان محل إقامتهما، وذلك بعد التصالح في سرايا النيابة، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن المطربة بوسي أبلغت الأجهزة الأمنية بقيام طليقها بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.

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