ليفربول في المقدمة .. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

انتهت مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مفاجئ لفولهام على آرسنال بنتيجة 2-1، فيما فاز توتنهام على بورنموث 3-1.

يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط ولديه مباراة أقل.

واليكم ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- ليفربول برصيد ٤٢ نقطة.

2- أستون فيلا برصيد 42 نقطة

3- مانشستر سيتي برصيد 40 نقطة

4- أرسنال برصيد 40 نقطة

5- توتنهام: 39 نقطة.

6-وست هام: 33 نقطة

7-مانشستر يونايتد 31 نقطة

8-برايتون: 30 نقطة

9-نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.

10-تشيلسي: 28 نقطة.

11-وولفرهامبتون: 28 نقطة.

12-بورنموث: 25 نقطة.

13-فولهام: 24 نقطة.

14- كريستال بالاس: 21 نقطة.

15-نوتنجهام فورست 20

16-برينتفورد: 19 نقطة.

17-إيفرتون: 16 نقطة.

18-لوتون تاون: 15 نقطة.

19-بيرنلي: 11 نقطة.

20-شيفيلد يونايتد: 9 نقاط