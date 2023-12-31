ليفربول في المقدمة .. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

انتهت مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مفاجئ لفولهام على آرسنال بنتيجة 2-1، فيما فاز توتنهام على بورنموث 3-1.
يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط ولديه مباراة أقل.
واليكم ترتيب الدوري الإنجليزي:
1- ليفربول برصيد ٤٢ نقطة.
2- أستون فيلا برصيد 42 نقطة
3- مانشستر سيتي برصيد 40 نقطة
4- أرسنال برصيد 40 نقطة
5- توتنهام: 39 نقطة.
6-وست هام: 33 نقطة
7-مانشستر يونايتد 31 نقطة
8-برايتون: 30 نقطة
9-نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.
10-تشيلسي: 28 نقطة.
11-وولفرهامبتون: 28 نقطة.
12-بورنموث: 25 نقطة.
13-فولهام: 24 نقطة.
14- كريستال بالاس: 21 نقطة.
15-نوتنجهام فورست 20
16-برينتفورد: 19 نقطة.
17-إيفرتون: 16 نقطة.
18-لوتون تاون: 15 نقطة.
19-بيرنلي: 11 نقطة.
20-شيفيلد يونايتد: 9 نقاط