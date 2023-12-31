أشرف زكي: المتحدة أعادت ترتيب الملف الفني المصري بشكل ممتاز

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الشركة المتحدة أعادت ترتيب الملف الفني المصري بشكل ممتاز، وأصبح هناك مظلة نستطيع التعامل معها.

وأشار خلال استضافته مع الإعلامية لما جبريل في قناة "إكسترا نيوز" خلال حصاد 2023 في الملف الفني، إلى أن هناك رؤية واستراتيجية واضحة لتطوير الفن في مصر، وأننا في دولة كبيرة ورائدة في الفن، ولدينا جمهور مصري عاشق للفن ودعم مهرجان العلمين.

مھرجان العلمين

ولفت إلى أن مهرجان العلمين استقطب الجمهور العربي من كل مكان في العالم، كانوا متواجدين، موضحًا أن المهرجان تسبب في حالة الانتعاش للسوق، وبيكون هناك حراك والجميع بيعمل على قلب رجل واحد.