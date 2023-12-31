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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ المصريين وجميع شعوب العالم بالعام الميلادي الجديد

صدى البلد

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري العظيم، وجميع شعوب العالم، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، راجياً من الله عز وجل أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والخير والازدهار، وأن يكون عام أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي، وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة. كل عام وأنتم بخير.

 

كما هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، المصريين بمناسبة العام الجديد 2024 قائلة “أهنئ للشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات والمزيد من الاستقرار والأمان لبلدنا الحبيب مصر. كل عام وأنتم بخير”.

وفي ذات السياق  تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادى الجديد 2024، حيث أعرب فى برقيات للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يحمل العام الجديد الخير والرخاء لهم ولشعوبهم، وأن يكون بداية لعام خال من الصراعات يسوده العدل والمساواة بين الجميع، وأن تتضافر فيه كل الجهود لمواجهة التحديات من أجل مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالسلام والأمن والازدهار.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر فى الخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة العام الميلادى الجديد 2014.

أبناء مصر فى الخارج


جاء فيها: "الأخوة والأخوات، أبناء مصر فى الخارج إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2024.. داعيا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار وأن يكون محققا لأمالنا وطموحاتنا فى مستقبل أفضل وغد مشرق لأجيالنا القادمة..أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار .. وكل عام وأنت بخير..وتحيا مصر".

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقيات تهنئة بالعام الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام الرخاء والرقي.

 

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