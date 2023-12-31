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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن راشد: كل عام وذرات تراب الإمارات عزيزة غالية مصونة

محمد بن راشد
محمد بن راشد

قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "نودع اليوم عاماً إماراتياً مضى.. ونستقبل عاماً جديداً.. نودع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه.. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا وأدام ازدهارنا".

وأضاف بن راشد، في منشور عبر منصة "إكس": "نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز، كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور...كل عام وذرات ترابه عزيزة غالية مصونة، كل عام وأبناء وطني في خير وإلى خير وسعادة.. وكل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأعظم وأكثر استقراراً وسلاماً".

محمد بن راشد رئيس الإمارات حاكم دبي

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