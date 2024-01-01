أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة، وخريطة سقوط الأمطار التي تكون غزيرة على عدة محافظات.

تحذير من شبورة مائية

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

أمطار غزيرة

وأعلنت الأرصاد عن توقعات بوجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة- كفرالشيخ -دمياط)، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري.

حالة الطقس على القاهرة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فقالت الأرصاد إنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة :



العظمى الصغرى

القاهرة 20 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 20 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 14

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 14

دمياط 21 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 22 13

السويس 21 14

العريش 21 13

رفح 20 12

رأس سدر 22 14

نخل 19 7

كاترين 15 5

الطور 22 13

طابا 21 14

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 11

السلوم 19 11

سيوة 20 9

رأس غارب 24 14

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 23 19

الفيوم 20 12

بني سويف 21 11

المنيا 21 10

أسيوط 21 9

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 23 9

أبوسمبل 24 12