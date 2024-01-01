عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة، وخريطة سقوط الأمطار التي تكون غزيرة على عدة محافظات.

تحذير من شبورة مائية 

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

الصغرى بالقاهرة 14..الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الاسبوع الجارى

الأرصاد الأمريكية تحذر: ساحل كاليفورنيا يستعد لهجوم الأمواج الغادرة

الأرصاد تحذر: الرياح والأمطار قد تفسد احتفالات ليلة رأس السنة بهذه الدولة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

الأرصاد تزف بشري للمواطنين بشأن طقس اليوم.. فيديو

أمطار غزيرة 

وأعلنت الأرصاد عن توقعات بوجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة- كفرالشيخ -دمياط)، تكون  خفيفة على مناطق من جنوب  الوجه البحري، قد تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري. 

حالة الطقس على القاهرة 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فقالت الأرصاد إنها  تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة :

العظمى الصغرى
القاهرة 20 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 20 14
دمنهور 20 14
وادي النطرون 21 13
كفر الشيخ 20 13
المنصورة 20 14
الزقازيق 21 13
شبين الكوم 20 13
طنطا 20 14
دمياط 21 14
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 22 13
السويس 21 14
العريش 21 13
رفح 20 12
رأس سدر 22 14
نخل 19 7
كاترين 15 5
الطور 22 13
طابا 21 14
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 20 11
السلوم 19 11
سيوة 20 9
رأس غارب 24 14
الغردقة 25 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 23 19
الفيوم 20 12
بني سويف 21 11
المنيا 21 10
أسيوط 21 9
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادي الجديد 23 9
أبوسمبل 24 12

الأرصاد الامطار شبورة مائية امطار غزيرة حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

سعر الذهب اليوم 1-1-2024

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر: الرياح والأمطار قد تفسد احتفالات ليلة رأس السنة بهذه الدولة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الاسبوع الجارى

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ببداية العام الجديد

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

الأرصاد الأمريكية تحذر: ساحل كاليفورنيا يستعد لهجوم الأمواج الغادرة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادي

من اليوم.. لأول مرة بالتاريخ الشرطة السويدية تمتلك حق التفتيش الجسدي للأجانب

زوارق إسرائيلية تقصف منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

تطبق اليوم وتلك قيمتها.. زيادة المرتبات لهذه الفئات وهذا موقف أصحاب المعاشات

فى هذه الأيام ..الكهرباء مش هتفصل رغم نفاذ رصيد العداد

الأولى في 2024.. مجلس النواب يعقد جلسته العامة غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية

ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ