7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

ظاهرة جوية

وتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى ضباب على بعض المناطق تستمر من الساعة 4 حتى 9 صباحا.

الأرصاد

7 درجات

وتنخفض درجات الحرارة في المساء بنحو 7 درجات مقارنة بساعات النهار على القاهرة، إذ تسجل العظمة نحو 21 درجة مئوية ، بينما تسجل الصغرى على العاصمة 14 درجة فقط.

خريطة سقوط الأمطار

وكشفت الأرصاد عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأرصاد



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر ، قالت الأرصاد، إنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف، بينما جاءت الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية في البحر المتوسط، وشمالية غربية في البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد :

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 20 14

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 21 14

طنطا 21 14

دمياط 21 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 14

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 22 15

نخل 20 07

كاترين 16 05

الطور 23 14

طابا 21 15

شرم الشيخ 24 18

الإسكندرية 20 14

العلمين الجديدة 20 13

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 20 10

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبو رماد 27 20

رأس حدربة 26 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 12

أسيوط 22 11

سوهاج 23 12

قنا 24 13

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 24 11

أبوسمبل 25 13

