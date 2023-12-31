عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الأمريكية تحذر: ساحل كاليفورنيا يستعد لهجوم الأمواج الغادرة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

ظاهرة جوية 

وتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى ضباب على بعض المناطق تستمر من الساعة 4 حتى 9 صباحا.

الأرصاد 

7 درجات 

وتنخفض درجات الحرارة في المساء بنحو 7 درجات مقارنة بساعات النهار على القاهرة، إذ تسجل العظمة نحو 21 درجة مئوية ، بينما تسجل الصغرى على العاصمة 14 درجة فقط.

خريطة سقوط الأمطار 

وكشفت الأرصاد عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأرصاد 


وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر ، قالت الأرصاد، إنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف، بينما جاءت الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية في البحر المتوسط، وشمالية غربية في البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد : 

العظمى الصغرى
القاهرة 21 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 21 14
دمنهور 20 14
وادي النطرون 21 13
كفر الشيخ 20 14
المنصورة 20 14
الزقازيق 21 14
شبين الكوم 21 14
طنطا 21 14
دمياط 21 14
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 22 14
العريش 22 14
رفح 21 13
رأس سدر 22 15
نخل 20 07
كاترين 16 05
الطور 23 14
طابا 21 15
شرم الشيخ 24 18
الإسكندرية 20 14
العلمين الجديدة 20 13
مطروح 20 12
السلوم 19 11
سيوة 20 10
رأس غارب 24 15
الغردقة 25 16
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 16
شلاتين 28 19
حلايب 26 19
أبو رماد 27 20
رأس حدربة 26 19
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 12
أسيوط 22 11
سوهاج 23 12
قنا 24 13
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادي الجديد 24 11
أبوسمبل 25 13
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى طقس شبورة مائية سقوط الأمطار درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

موضوعات متعلقة

الأرصاد الأمريكية تحذر: ساحل كاليفورنيا يستعد لهجوم الأمواج الغادرة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

ضباب وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الساعات المقبلة

تحسن نسبي.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

بشرى سارة من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

احذروا هذه الظاهرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

السعوديون أكثر الشعوب العربية تفاؤلا بالعام الجديد 2024

السجن 6 سنوات وغرامة 105 آلاف جنيه لميكانيكي يتاجر في المخدرات والسلاح

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

جنش: أتقبل عقوبة اتحاد الكرة بشرط

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ