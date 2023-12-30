ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من انخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة بسبب تكون الشبورة الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فقالت هيئة الإرصاد إنها ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 22 13

بنها 22 14

دمنهور 21 14

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 14

دمياط 21 14

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 14

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 20 08

كاترين 15 05

الطور 24 14

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 21 13

السلوم 20 12

سيوة 22 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 26 18

حلايب 23 19

أبو رماد 24 20

رأس حدربة 23 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 25 12

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

الوادى الجديد 24 11

أبوسمبل 24 12