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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذروا هذه الظاهرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهئية الأرصاد الجوية على حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة القادمة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجهورية.
 

وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، إن يومي الأحد والاثنين هناك فرص لسقوط الأمطار خفيفة، مؤكدة أن الأجواء المعتدلة تسيطر على أجواء إجازة رأس السنة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهئية الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن فرص الأمطار ستكون أقل من اليومين الماضيين.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم توجد فرص أمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية، وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، بجانب وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.
 

أجواء شتوية معتدلة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تعتبر درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية لها، وبالتلي تسود أجواء شتوية ومعتدلة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية.
 

وأوضحت أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى 13 درجة مئوية وتسود أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، مضيفة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي متوقع استمرارها على مدار الأيام المقبلة.

وأكدت أهمية القيادة بهدوء تام اثناء الشبورة المائية وارتداء الملابس الشتوية، مشيرة إلى أن هناك اعتدال في نشاط الرياح.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الاحوال الجوية الشبورة المائية

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