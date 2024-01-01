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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورج وسوف يحيى حفل رأس السنة جالسا على كرسي|فيديو

جورج وسوف
جورج وسوف

حرص المطرب جورج وسوف على احياء فقرته الغنائية ضمن حفل دبي ليلة  رأس السنة والذى افتتحته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

ونظرا لعدم قدرته أبو وديع على الوقوف قام بإحياء فقرته الغنائية وهو جالسا على كرسي، حيث قدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها الهوى سلطان وبيتكلم عليا وسهرت الليل ويوم الوداع وأنت غيرهم وكلامك حبيبي .

لمشاهدة الفيديو من هنا 

شيرين تفتتح حفل ليلة رأس السنة

أحيت منذ قليل الفنانة شيرين عبد الوهاب، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات  رأس السنة هناك.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة والتى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.

ورقصت شيرين عبد المسرح بشكل جنوني متفاعلة مع أغانيها التي تقدمها أمام الجمهور وسط تصفيق حاد من الجمهور.
 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل وهي ترتدي فستان أزرق اللون فيما ظهرت للجمهور وهي فاقدة كثيرة للوزن على خلاف أخر ظهور لها بعد طلاقها والذى ظهرت فيها بزيادة وزن كثيرة.
 

جورج وسوف المطرب جورج وسوف حفلات رأس السنة

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