هنا الزاهد تتألق بإطلالة بيضاء جريئة وتخطف الأنظار | شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".



وتألقت هنا الزاهد في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون الأبيض قصير، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها،ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه. نالت إعجاب متابعيها.





وتستأنف الفنانة هنا الزاهد تصوير مسلسلها “إقامة جبرية” بعد إجازة لمدة يوم من التصوير.



أبطال مسلسل “إقامة جبرية”

مسلسل “إقامة جبرية” مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، وصابرين،ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل “إقامة جبرية”، حيث اعتمدت في معظم أعمالهابالسنوات الأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية.

وتجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.

ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبةنفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقةهنا الزاهد المقربة.