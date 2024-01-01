عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على خطاب رئيس الصين.. تايوان: نريد السلام بكرامة | تفاصيل

رئيسة تايوان
رئيسة تايوان

قالت رئيسة تايوان، تساي إنج وين، اليوم الاثنين: إن علاقات بلادها مع الصين يجب أن تقرر بإرادة الشعب ويجب أن يستند السلام إلى "الكرامة" بعد أن قال الزعيم الصيني شي جين بينج إن "إعادة التوحيد" مع الجزيرة أمر لا مفر منه.

وتصعد الصين من الضغط العسكري لتأكيد مطالبها بالسيادة على تايوان التي تحكمها ديمقراطيا، والتي تجري في 13 يناير انتخابات رئاسية وبرلمانية. واعتبرت تعليقات شي، في خطاب ليلة رأس السنة الجديدة، لهجة أقوى من العام السابق حيث قال فقط إن الناس على جانبي مضيق تايوان هم "أعضاء في نفس العائلة".

وردا على سؤال حول خطاب شي في مؤتمر صحفي للعام الجديد في المكتب الرئاسي في تايبيه، قالت تساي إن "أهم مبدأ بشأن المسار الذي يجب اتباعه في العلاقات مع الصين هو الديمقراطية. فهذا يأخذ الإرادة المشتركة لشعب تايوان لاتخاذ قرار. بعد كل شيء، نحن بلد ديمقراطي".

وأضافت تساي أن "الصين يجب أن تحترم نتيجة انتخاب تايوان وتقع على عاتق كلا الجانبين مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار في المضيق".

واعتبرت الصين الانتخابات على أنها خيار بين الحرب والسلام ورفضت عروضا متعددة للمحادثات من قبل تساي، معتقدة أنها انفصالية.

وجعلت تساي تعزيز وتحديث دفاعات تايوان أولوية، بما في ذلك دفع برنامج الغواصات الأصلية؛ قائلة "يحتوي منزل الجميع على أقفال، وهو ليس لاستفزاز الجيران المجاورين ولكن لجعل نفسك أكثر أمانا. هذا هو نفسه بالنسبة لأبواب البلاد"؛ مؤكدة أن "شعب تايوان يريد السلام، لكننا نريد السلام بكرامة".

وحذرت حكومة تايوان مرارا وتكرارا من أن الصين تحاول التدخل في الانتخابات، سواء باستخدام الأخبار المزيفة أو الضغط العسكري أو التجاري، وقالت تساي إنها تأمل أن يكون الناس في حالة تأهب لذلك.

وبعد أن اتهمت الصين تايوان بوضع حواجز تجارية وأنهت بعض التخفيضات التعريفية للجزيرة، هددت الصين الأسبوع الماضي بمزيد من التدابير الاقتصادية.

وقالت تساي إن الشركات التايوانية يجب أن تنظر إلى العالم وتنويعها. وشددت على أن: "هذا هو الطريق الصحيح، بدلا من العودة إلى طريق الاعتماد على الصين، خاصة كما هو الحال في السوق الصينية غير المستقرة، هناك مخاطر لا يمكن التنبؤ بها".

وتابعت "لطالما رحبنا بالتفاعلات الصحية والمنظمة عبر المضيق، ولكن التبادلات التجارية والاقتصادية لا يمكن أن تصبح أداة سياسية".

وانتقدت الصين بقوة نائب الرئيس الحالي لاي تشينج تي، المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم في تايوان (DPP) والذي يقود استطلاعات الرأي بهوامش متفاوتة، قائلا إنه أيضا انفصالي خطير.

ويقول كل من الحزب الديمقراطي الشعبي وأكبر حزب معارض في تايوان حزب الكومينتانج إن شعب الجزيرة هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر مستقبله. لا يمكن لتساي الاستمرار مرة أخرى بعد فترتين في منصبها. ستتنحى في مايو عندما يؤدي الرئيس القادم اليمين الدستورية.

الحرب والسلام الزعيم الصيني شي جين بينج الزعيم الصيني إرادة الشعب الضغط العسكري انتخابات رئاسية انتخابات رئاسية وبرلمانية رئيسة تايوان رأس السنة الجديدة شي جين بينج مضيق تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

سعر الذهب اليوم 1-1-2024

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

موضوعات متعلقة

5 أخطاء تفعلها تجعل الدعاء غير مستجاب.. وهذه الأماكن لا ترد فيها دعوة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

فتاوى وأحكام.. حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة.. فوائد شهادات الاستثمار حلال وليست ربا ويجوز العيش منها.. تحذير من عادة سيئة منتشرة أثناء الطعام نهى عنها الشرع

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

ترشيحاتنا

عن طريق الخطأ.. الاحتلال يقر بمصرع 18 من جنوده بنيران صديقة في غزة

ردا على خطاب رئيس الصين.. تايوان: نريد السلام بكرامة | تفاصيل

غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة

قبل ساعات من هجمات موسكو.. الرئيس الأوكراني يتعهد بإثارة غضب روسيا بالعام الجديد

تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة بعد الزيادة

عضوية مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا لمجموعة بريكس تبدأ اليوم 1 يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية

ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ