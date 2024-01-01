ردا على خطاب رئيس الصين.. تايوان: نريد السلام بكرامة | تفاصيل

قالت رئيسة تايوان، تساي إنج وين، اليوم الاثنين: إن علاقات بلادها مع الصين يجب أن تقرر بإرادة الشعب ويجب أن يستند السلام إلى "الكرامة" بعد أن قال الزعيم الصيني شي جين بينج إن "إعادة التوحيد" مع الجزيرة أمر لا مفر منه.

وتصعد الصين من الضغط العسكري لتأكيد مطالبها بالسيادة على تايوان التي تحكمها ديمقراطيا، والتي تجري في 13 يناير انتخابات رئاسية وبرلمانية. واعتبرت تعليقات شي، في خطاب ليلة رأس السنة الجديدة، لهجة أقوى من العام السابق حيث قال فقط إن الناس على جانبي مضيق تايوان هم "أعضاء في نفس العائلة".

وردا على سؤال حول خطاب شي في مؤتمر صحفي للعام الجديد في المكتب الرئاسي في تايبيه، قالت تساي إن "أهم مبدأ بشأن المسار الذي يجب اتباعه في العلاقات مع الصين هو الديمقراطية. فهذا يأخذ الإرادة المشتركة لشعب تايوان لاتخاذ قرار. بعد كل شيء، نحن بلد ديمقراطي".

وأضافت تساي أن "الصين يجب أن تحترم نتيجة انتخاب تايوان وتقع على عاتق كلا الجانبين مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار في المضيق".

واعتبرت الصين الانتخابات على أنها خيار بين الحرب والسلام ورفضت عروضا متعددة للمحادثات من قبل تساي، معتقدة أنها انفصالية.

وجعلت تساي تعزيز وتحديث دفاعات تايوان أولوية، بما في ذلك دفع برنامج الغواصات الأصلية؛ قائلة "يحتوي منزل الجميع على أقفال، وهو ليس لاستفزاز الجيران المجاورين ولكن لجعل نفسك أكثر أمانا. هذا هو نفسه بالنسبة لأبواب البلاد"؛ مؤكدة أن "شعب تايوان يريد السلام، لكننا نريد السلام بكرامة".

وحذرت حكومة تايوان مرارا وتكرارا من أن الصين تحاول التدخل في الانتخابات، سواء باستخدام الأخبار المزيفة أو الضغط العسكري أو التجاري، وقالت تساي إنها تأمل أن يكون الناس في حالة تأهب لذلك.

وبعد أن اتهمت الصين تايوان بوضع حواجز تجارية وأنهت بعض التخفيضات التعريفية للجزيرة، هددت الصين الأسبوع الماضي بمزيد من التدابير الاقتصادية.

وقالت تساي إن الشركات التايوانية يجب أن تنظر إلى العالم وتنويعها. وشددت على أن: "هذا هو الطريق الصحيح، بدلا من العودة إلى طريق الاعتماد على الصين، خاصة كما هو الحال في السوق الصينية غير المستقرة، هناك مخاطر لا يمكن التنبؤ بها".

وتابعت "لطالما رحبنا بالتفاعلات الصحية والمنظمة عبر المضيق، ولكن التبادلات التجارية والاقتصادية لا يمكن أن تصبح أداة سياسية".

وانتقدت الصين بقوة نائب الرئيس الحالي لاي تشينج تي، المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم في تايوان (DPP) والذي يقود استطلاعات الرأي بهوامش متفاوتة، قائلا إنه أيضا انفصالي خطير.

ويقول كل من الحزب الديمقراطي الشعبي وأكبر حزب معارض في تايوان حزب الكومينتانج إن شعب الجزيرة هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر مستقبله. لا يمكن لتساي الاستمرار مرة أخرى بعد فترتين في منصبها. ستتنحى في مايو عندما يؤدي الرئيس القادم اليمين الدستورية.