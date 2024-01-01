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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف شاومي ينافس iPhone 15 .. وبسعر أقل

أفضل هاتف شاومي ينافس
أفضل هاتف شاومي ينافس iPhone 15 ..وبسعر أقل

مع إطلاق أحدث إصدارات هواتف آيفون، iPhone 15، ازدادت المنافسة بين الهواتف الذكية الرائدة. ومؤخرًا، أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Xiaomi 13 Pro، والذي يُعد أحد أفضل الهواتف التي يمكن أن تنافس آيفون 15.

 

المواصفات

 

يتميز هاتف Xiaomi 13 Pro بشاشة OLED مقاس 6.73 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة. كما أنه مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، والذي يوفر أداءً ممتازًا للتطبيقات والألعاب.

ويحتوي الهاتف على نظام كاميرا رباعي العدسات، بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 12 ميجابكسل للكاميرا فائقة الدقة، ودقة 10 ميجابكسل للكاميرا المقربة، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الماكرو. ويوفر الهاتف أداءً ممتازًا في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة MIUI 14، ويحتوي على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمرًا طويلًا للبطارية.

السعر

 

يتوفر هاتف Xiaomi 13 Pro في مصر بسعر 36 ألف جنيه مصري.

أفضل هاتف شاومي ينافس iPhone 15 ..وبسعر أقل

المقارنة مع iPhone 15

 

يقدم هاتف Xiaomi 13 Pro العديد من الميزات التي تنافس iPhone 15، بما في ذلك:

• شاشة OLED بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز

• معالج Snapdragon 8 Gen 2

• نظام كاميرا رباعي العدسات بدقة 50 ميجابكسل

• بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة

ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي يتميز بها iPhone 15، مثل:

• نظام تشغيل iOS 16

• شريحة A16 Bionic

• مقاومة الماء والغبار IP68

أفضل هاتف شاومي ينافس iPhone 15 ..وبسعر أقل

يُعد هاتف Xiaomi 13 Pro أحد أفضل الهواتف التي يمكن أن تنافس iPhone 15. ويقدم الهاتف العديد من الميزات الرائعة، بما في ذلك الشاشة والكاميرا والأداء. ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي يتميز بها iPhone 15، مثل نظام التشغيل والشريحة ومقاومة الماء والغبار.

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