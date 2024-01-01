الجيش الإسرائيلي: مقتل 29 جنديا في حوادث متفرقة من بينهم 18 بنيران صديقة

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين:"مقتل 29 عسكريا في حوادث متفرقة منذ بدء العملية البرية في غزة بينهم 18 بنيران صديقة".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف331 مسجدًا في قطاع غزة بشكل متعمد.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له، أنه نتيجة لقصف الاحتلال الإسرائيلي المساجد في غزة فقد تهدم 119 مسجدا بشكل كلي، بينما تهدم 212 بشكل جزئي مُنذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة وقامت باعتقال مواطنا فلسطينيا.