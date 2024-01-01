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رئيس التحرير
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أخبار البلد

شحاتة: تطوير منظومة تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص

صدى البلد

التقى حسن شحاتة وزير العمل ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم ، والوفد المرافق له ، لبحث سُبل التعاون بين الوزارة والمجلس  في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل ، فضلاً عن رفع قدرات ذوي الهمم في إطار خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل .

ورحب الوزير بالتعاون مع المجلس في الملفات المشتركة ، موجهًا قيادات الوزارة المُختصين بلملفات التدريب المهني بالتنسيق مع المجلس في هذا الشأن .                                                                               

وأكد الوزير أن الوزارة بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي . 


ووجه رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم الشكر والتقدير لوزير العمل على إهتمامه بملف التدريب ورفع قدرات الشباب وأبنائنا من ذوي الهمم متطلعًا إلى المزيد من التعاون مع الوزارة في هذا الملف . 


يُذكر أن المجلس الوطني للتدريب والتعليم ،ضمن منظمات المجتمع الأهلي،ويرأسه الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء ورئيس جهاز التنظيم والإدارة سابقاً..و تأسس بعضوية رؤساء الهيئات الحكومية بصفتهم الوظيفية،منهم : رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بمجلس الوزراء، ورئيس جامعة طنطا، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بوزارة التعليم العالي،ورئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، ورئيس شركة مصر للمعايير والشهادات الدولية،ورئيس الجمعية العامة للتنظيم والإدارة والتنمية.                                                         

ويعمل المجلس على تطوير المؤسسات التي تقدم خدمات التدريب والتعليم من خلال دعم عملية التوافق مع المعايير الدولية واعتماد كفاءة مُقدمي خدمات التدريب والتعليم، وذلك بناء على اختصاصه في لائحة النظام الأساسي، ويهدف المجلس إلى: الارتقاء بمهنة التدريب والتعليم وفق توجهات الدولة لإحداث نقلة نوعية في مستوي تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية،و تعزيز وإرساء ثقافة التطوير والتحسين، من خلال رفع ‏كفاءة العاملين في مجال التعلم بوجه عام سواء مؤسسات أو أفراد والوصول بهم للمستوي الدولي، ورفع الوعي الوطني لدي أبناء وشعوب الوطن العربي وبناء قدراتهم من أجل خلق جيل يحمل الأمانة ويعمل على رفعة أوطانه والأمة العربية.

حضر اللقاء من وزارة العمل: اللواء أسامه فرج مستشارالوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.                                                                                  

ومن المجلس الوطني للتدريب والتعليم:  د. مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس ، والمستشار حسين صبري رئيس لجنة التطوير بالمجلس، د. محمد السيد شريف أمين عام شعبة التدريب بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسامي عبد الرحمن  المستشار الإعلامي للمجلس.

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