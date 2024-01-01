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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز مدينة بدر يُزيل شدة خشبية ومخالفة بناء بقطعتي أرض سكنيتين

صدى البلد


 

صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم إزالة شدة خشبية بغرض صب غرف السطح بكامل المسطح والتحفظ على معدات بالقطعة رقم ٢٦ منطقة ٦ بالحي المتميز ٢، وإزالة مباني ردود مخالفة بالقطعة رقم ٣٤٣ إبني بيتك قطاع ج بالحي الرابع، وتم التحفظ على جزء من المواد المستخدمة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إزالة المخالفات تمت تحت إشراف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز، وبمعرفة إدارة الأحياء والأمن، وتم التحفظ على جميع الإشغالات، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.

وأكد المهندس رضوان عبد الرشيد، أنه يتم تنفيذ هذه الحملات بصفة مستمرة داخل المدينة، للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة. 
 

ازالة المخالفات الحى المتميز المظهر الحضاري تنمية مدينة بدر جهاز تنمية مدينة بدر

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