عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم مخازن تجار السجاير وتضبط 90 ألف علبة بالقاهرة والإسكندرية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر بقصد حجبها عن البيع بالأسواق وحيازة السجائر المجهولة والمهربة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (تاجر سجائر، قائدى سيارتين إحداهما بدون لوحات معدنية ، بمحافظة الإسكندرية) وبحوزتهم (63940 عبوة سجائر "أجنبية ومهربة"- مبلغ مالى أكثر من مليون جنيه "حصيلة نشاطهم غير المشروع"). 

وتم ضبط (مالك محل، عامل- مقيمان بمحافظة القاهرة).. وبحوزتهما (27760 علبة سجائر "مختلفة الأنواع" بدون فواتير). 

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية الرقابة على الاسواق عبوة سجائر علبة سجائر وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

سعر الذهب اليوم 1-1-2024

ترشيحاتنا

هشام آمنة يكشف إنجازات لجنة متابعة أعمال الإدارة المحلية بالوزارة خلال 2023

أمام أزمة البحر الأحمر .. مدمرة إيرانية تقترب من باب المندب

مفاجآت يناير 2024 .. 500 جنيه زيادة على رواتب موظفي القطاع الخاص

أستاذ فلك: الكريسماس سيصبح 8 يناير في هذا الموعد

هشام آمنة: إحالة 837 موظفاً بالمحليات وتنفيذ 864 حملة تفتيش في 25 محافظة

بعد رصد موجات تسونامي في أعقاب الزلزال المدمر.. اليابان تحذر من الأيام المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الدلو| مفاجآت غير متوقعة في توقعات الأبراج 2024

ريش بدون توب.. إطلالة مايا دياب تثير السوشيال ميديا برأس السنة

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

مقرمشات بياكلها الناس.. حقيقة إعلان مثير على فيسبوك عن علف حيواني

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ