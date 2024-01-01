عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف مذهل يغير مجرى التاريخ.. هذا ما وجده العلماء في قبر عمره 2000 عام

صدى البلد

اكتشف علماء الآثار مقبرة ضخمة عمرها 2000 عام، تعود إلى الإمبراطورية الرومانية في تركيا، إذ نجح الباحثون في اكتشاف بقايا القبر بالقرب من الحرم اليوناني القديم لأبولون سمينثيون، والذي يقع في قرية جولبينار التركية الحديثة بمقاطعة تشاناكالي - الواقعة قبالة الساحل الغربي للأناضول مباشرةً.

ووفقا لمجلة “نيوزويك” عثر الفريق على بقايا عدة أشخاص، داخل غرفة الدفن بالمقبرة، من المحتمل أن يكونوا أكثر من 10 أفراد، بما في ذلك الأطفال والبالغين. إذ تم العثور على البقايا مختلطة معًا.

txt

أقباط الاقصر يحتفلون بعيد اكتشاف رفات الأم دولاجى وأولادها الأربعة بكنيستها بإسنا

txt

اكتشاف بركان في عمق البحر مغطى بمليون بيضة عملاقة| شاهد كيف يبدو

ويشير الباحثون إلى أن القبر، الذي يقع في المقبرة، أو المقبرة المجاورة للمقدس، ربما كان لأفراد أثرياء خلال الفترة الإمبراطورية الرومانية.

وتأسست الإمبراطورية الرومانية في عام 27 قبل الميلاد بعد زوال الدولة القديمة السابقة المعروفة باسم الجمهورية الرومانية . في أقصى اتساعها، حكمت الإمبراطورية، التي تركزت في روما في إيطاليا، مساحات واسعة من أوروبا وشمال أفريقيا وغرب آسيا.

وتم بناء حرم أبولون سمينثيون من قبل اليونانيين القدماء الذين استقروا في الأناضول. وهي واحدة من أهم المقدسات في منطقة ترواس التاريخية، أو طروادة، والتي تعد أيضًا موطنًا لمدينة طروادة الأسطورية، والتي اشتهرت من الأسطورة اليونانية لحرب طروادة.

يضم الحرم معبدًا مبدعًا، يُعتقد أنه تم بناؤه حوالي عام 150 قبل الميلاد، وهو مزين بنقوش تصور مشاهد من حرب طروادة كما هو موصوف في القصيدة اليونانية الملحمية القديمة، الإلياذة .

ويرتبط الحرم بمدينة هاماكسيتوس اليونانية القديمة، والتي تقع أيضًا بالقرب من جولبينار. يُعتقد أن المستوطنة القديمة قد تأسست في القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد

بينما ازدهرت المستوطنات اليونانية القديمة في ترواس لفترات طويلة من الألفية الأولى قبل الميلاد، أصبحت المنطقة التاريخية جزءًا من الجمهورية الرومانية في عام 133 قبل الميلاد - إلى جانب العديد من المناطق الأخرى - ووقعت في النهاية تحت سيطرة الإمبراطورية.

وكشفت الحفريات التي أجريت بين يونيو وأكتوبر من هذا العام بالقرب من معبد أبولون سمينثيون عن بقايا القبر الضخم. واستناداً إلى القطع الأثرية التي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب، قدر علماء الآثار أن يعود تاريخ القبر إلى حوالي 2000 عام.

وستستمر التحقيقات في الموقع في السنوات المقبلة، مما يفتح إمكانية اكتشاف المزيد من المقابر، وفقًا لعلماء الآثار.

اكتشف علماء الآثار اكتشاف الأطفال والبالغين الحرم اليوناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

ترشيحاتنا

غربلة ميت عقبة| رحيل 7 لاعبين عن الزمالك بالميركاتو الشتوي.. أسماء وتفاصيل

تكاليف المعيشة وارتفاع الحرارة.. عرافة بريطانية تتنبأ بخمس تغييرات جذرية خلال 2024

أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

أفعى ونمر وبطة .. أجمل 10 مخلوقات على وجه الأرض| فيديو

التليجراف: أمريكا وبريطانيا تعتزمان إصدار بيان تحذيري غير مسبوق للحوثيين

مستشار الرئيس الفلسطيني: ملف تهجير أبناء قطاع غزة خط أحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روب ومكياج لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير | شاهد

بكوب دقيق سميد... طريقة عمل بسبوسة البرتقال

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتثير ضجة على السوشيال

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ