ياسمين وافى تحتفل بحفل زفافها على شادى عبد السلام .. صور

احتفلت الفنانة ياسمين وافى إبنة الفنان الراحل ممدوح وافى بحفل زفافها على الفنان شادى عبد السلام أمس وسط حضور الأهل والأصدقاء.

قالت الفنانة ياسمين وافى إنها بدأت التمثيل بالصدفة، وكان اهتمامها بالنقد الفنى وليس التمثيل، وإن الموضوع بدأ بعد وفاة والدها الفنان ممدوح وافى، وكان هناك إعلان في مسرح كلية الآداب جامعة القاهرة

وأضافت ياسمين، خلال لقائها مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: «اشتغلت مخرج منفذ، وأنا كنت حابة الإخراج، وأعقبها تجربة المسرح وحصلت على جائزة أحسن ممثلة، وكنت بعمل مخرج منفذ في مسلسل أفراح القبة، في ممثلة في دور صغير لم تحضر، وطلبوا منى أعمل الدور، كان ٧ دقايق وعملته، وبعدها استكملت مشوار التمثيل في أدوار متنوعة».

وعن مسلسل لعبة نيوتن، قالت: «إن الأستاذ تامر محسن المخرج دقيق جدًا، ولما قعد معايا ارتحت جدا، والفريق كله كان محترف والأستاذة منى زكي قوية جدًا ومحترفة، وكل ده أدى لنجاح العمل».

وقالت ياسمين ممدوح موافي، إنها شاركت بمسلسل "فاتن أمل حربي"، متابعة: "في ناس كتير متعرفش إني عملت فاتن أمل حربي وكان معروض عليا دور أكبر".

وأكملت:" عندي حب للمهنة وشغف، وأرغب في وضع بصمة في كل دور أقوم به"، متابعة:" دوري في مسلسل موضوع عائلي كان مدروس وكتوب بشكل احترافي".

واسترسلت:" دور أم ليث بمسلسل موضوع عائلي كان باللغة المصري..ولكن مخرج المسلسل رغب أن تكون الشخصية غير معلومة الجنسية والهوية".

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