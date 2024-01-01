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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال اليابان.. وصول موجات تسونامي قوية إلى الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية

تسونامي
تسونامي

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن وصول موجات تسونامي إلى سواحل جانجوون شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن أمواج تسونامي الناجمة عن الزلازل القوية التي ضربت اليابان اليوم الاثنين، تؤثر على جزء من الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن جزءًا من الساحل في مقاطعة جانج وون الشرقية سيشهد ارتفاعًا في مستوى سطح البحر بسبب الزلزال والتسونامي القادم من اليابان، مشيرة إلى أن ارتفاع الأمواج العاتية قد يكون أعلى من المتوقع عند وصوله إلى الساحل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، أن زلزالاً شديدًا بقوة 7.4 درجة ضرب وسط اليابان، اليوم.

وصدرت تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي، كما تم توجيه السكان بإخلاء منازلهم.

ودعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، سكان بعض المناطق إلى إخلائها بعد زلزال بقوة 7.4 درجة، وسط تحذيرات من زلازل جديدة.

كوريا الجنوبية اليابان تسونامي موجات تسونامي جانجوون الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية

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