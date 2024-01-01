مد التسجيل على رابط الاستمارة الإلكترونية لطلاب الأول والثاني الثانوي لـ4 يناير

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد مهلة التسجيل على رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم حتى الخميس 4 يناير 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم هذا القرار خلال خطاب رسمي ارسلته لجميع مديريات التربية والتعليم والادارات والمدارس ، أكدت خلاله ان هذا القرار يأتي إلحاقا بالخطاب السابق ارساله في 12 نوفمبر 2023 بخصوص التحضيرات الجارية لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وبالاشارة الى قرب اجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

قرار رسمي

وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدارسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعد ةالبيانات المركزية من خلال الاستمارة الالكترونية لبيانات الطلاب

ويمكن الان لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الصغط على

https://moe-register.emis.gov.eg/

لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان

وشددت المدارس الثانوية على أن الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم يكون باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب

وأوضحت المدارس الثانوية انه بمجرد الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، يكون على الطالب مراجعة البيانات بدقه وكتابة الاستماره الالكترونية ومراجعة اللغة الثانية

وبالنسبه لطلاب الصف الثاني الثانوي ، لابد لهم عند الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، مراجعة الشعبة واللغة الثانية

واذا وجد الطالب بعد دخوله على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم أي بيان خطأ يرغب في تعديله ، عليه الرجوع فوراً لمدرسته ، مع التأكيد على عدم الضغط على ايقونة حفظ إلا إذا كانت المعلومات صحيحة



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام استعداداً لعقد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصفين الأول والثانى الثانوي بتسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ومراجعتها بدقة عالية