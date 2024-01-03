عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار

صدى البلد

توج البطل فريد سميكة في 1932، ببطولة العالم في الغطس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أول عربي حصد الميدالية الفضية والبرونزية فى الغطس.


 

قضي فريد سميكة فترة طفولته في رغد ورفاهية، ودرس في مدارس النخبة وتعلم منذ الصغر اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وكان سميكة مولعًا بفكرة الطيران وحلم بأن يصبح طيارًا، لم يستسلم حتى نجح في الحصول على رخصة طيران محلية في مصر، ومع ذلك، أصبح واحدًا من أشهر نجوم الرياضة في تاريخ مصر في رياضة الغطس.


 

مثل سميكة مصر في أولمبياد أمستردام عام 1928، عندما كان عمره 21 عامًا، كانت تلك المناسبة الكبرى تنتظره حيث أصبح أحد أعلام مصر الرياضية البارزة والعالمية، وحضر فريد سميكة مع الثنائي سيد نصير وإبراهيم مصطفى، وكانوا أول من رفعوا علم مصر والعالم العربي والإفريقي في هذا الحدث الرياضي الكبير.


 

فريد سميكة إنجازًا مذهلاً بفوزه بميداليتين في دورة أولمبية واحدة، مما أكد مكانته كأحد أفضل الغطاسين في العالم، وحصل على الميدالية الفضية في منافسة السلم الثابت والميدالية البرونزية في منافسة السلم المتحرك.


 

ووقع سميكة في خطأ تاريخي في هذه الألعاب الأولمبية أدى إلى حرمان فريد سميكة من الميدالية الذهبية، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في منافسة السلم الثابت، عزف النشيد الوطني المصري تحتفيًا بفوزه، ومع ذلك، اعترفت لجنة التحكيم بأن هناك خطأً في حساب النقاط.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

المقاومة الفلسطينية تعلن توجيه ضربات قوية لـ60 تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال

خلال محاولة فاشلة لتحريره.. الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل رهينة لدى غزة

اِنت شبشب .. فيديو صادم في سبّ كروان مشاكل لـ محامٍ

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية علي اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

هتسمعوا أخبار كويسة | شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى للمستهلكين

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة ليفربول ومانشستر يونايتد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

شراشيب ومكشوف البطن.. أسماء جلال تثير الجدل بظهورها | شاهد

حساب فاضح للمشاهير .. شاهد إطلالات ابتسام بطمة المتورطة بقضية مون بيبي

فيديو

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ