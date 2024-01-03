فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار

توج البطل فريد سميكة في 1932، ببطولة العالم في الغطس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أول عربي حصد الميدالية الفضية والبرونزية فى الغطس.





قضي فريد سميكة فترة طفولته في رغد ورفاهية، ودرس في مدارس النخبة وتعلم منذ الصغر اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وكان سميكة مولعًا بفكرة الطيران وحلم بأن يصبح طيارًا، لم يستسلم حتى نجح في الحصول على رخصة طيران محلية في مصر، ومع ذلك، أصبح واحدًا من أشهر نجوم الرياضة في تاريخ مصر في رياضة الغطس.





مثل سميكة مصر في أولمبياد أمستردام عام 1928، عندما كان عمره 21 عامًا، كانت تلك المناسبة الكبرى تنتظره حيث أصبح أحد أعلام مصر الرياضية البارزة والعالمية، وحضر فريد سميكة مع الثنائي سيد نصير وإبراهيم مصطفى، وكانوا أول من رفعوا علم مصر والعالم العربي والإفريقي في هذا الحدث الرياضي الكبير.





فريد سميكة إنجازًا مذهلاً بفوزه بميداليتين في دورة أولمبية واحدة، مما أكد مكانته كأحد أفضل الغطاسين في العالم، وحصل على الميدالية الفضية في منافسة السلم الثابت والميدالية البرونزية في منافسة السلم المتحرك.





ووقع سميكة في خطأ تاريخي في هذه الألعاب الأولمبية أدى إلى حرمان فريد سميكة من الميدالية الذهبية، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في منافسة السلم الثابت، عزف النشيد الوطني المصري تحتفيًا بفوزه، ومع ذلك، اعترفت لجنة التحكيم بأن هناك خطأً في حساب النقاط.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.