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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن استهداف مواقع لـ حزب الله جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، أن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن سلاح الجو استهدف أيضًا خلية تابعة لحزب الله، حاولت إطلاق طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة اخترقت أجواء إسرائيل قادمة من لبنان.

وقالت الهيئة إن صافرات الإنذار دوت في جميع بلدات الجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من جنوب لبنان.

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وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في وتيرة القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر، مما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وأجْلت إسرائيل آلاف المدنيين على طول حدودها الشمالية مع لبنان.

وتضغط إسرائيل لإبعاد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً من حدودها الشمالية.

وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في 22 ديسمبر استعداد بلاده لتطبيق القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة والذي ينص على انتشار الجيش اللبناني فقط على طول الحدود مع إسرائيل، بشرط انسحاب إسرائيل من أراض حدودية محتلة يطالب بها لبنان.

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إسرائيل تعلن استهداف مواقع لـ حزب الله جنوب لبنان


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