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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: بعض القوات المنسحبة من غزة مستعدة للتموضع على الحدود مع لبنان

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن بعض القوات التي انسحبت من غزة ستكون مستعدة للتناوب على الحدود الشمالية مع لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله: "لن نسمح للوضع على الجبهة اللبنانية بالاستمرار والستة أشهر القادمة حرجة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن جيش الاحتلال يجري تعديلات على انتشاره في غزة، تحسباً لحرب طويلة مقبلة.

وأضاف: "نجري تعديلات على أساليب القتال لكل منطقة في غزة، والقوات اللازمة لتنفيذ المهمة بأفضل طريقة ممكنة. كل منطقة لها خصائص مختلفة، واحتياجات عملياتية مختلفة. سيبدأ عام 2024. أهداف الحرب تتطلب قتالاً طويلاً ونحن مستعدون لذلك".

وأوضح هاجاري، أن الجيش سينفذ "إدارة ذكية" للقوات في غزة، ما يسمح لجنود الاحتياط بالعودة إلى ديارهم للمساعدة على "إنعاش الاقتصاد"، ولقوات الجيش النظامية بأن يتلقوا تدريباً يؤهلهم لأن يصبحوا قادة.

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وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في وتيرة القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر، مما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وأجْلت إسرائيل آلاف المدنيين على طول حدودها الشمالية مع لبنان.

وتضغط إسرائيل لإبعاد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً من حدودها الشمالية.

وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في 22 ديسمبر استعداد بلاده لتطبيق القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة والذي ينص على انتشار الجيش اللبناني فقط على طول الحدود مع إسرائيل، بشرط انسحاب إسرائيل من أراض حدودية محتلة يطالب بها لبنان.

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