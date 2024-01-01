بعد زيادة ربع مليون شخص.. تعرف على عدد سكان الأردن مع نهاية 2023

وصل عدد سكان الأردن حتى نهاية عام 2023، إلى 11.552 مليون نسمة تقريبا، وفقا للساعة السكانية لدائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية محلية، فقد ارتفع عدد سكان الأردن مع نهاية العام الماضي، 250 ألف نسمة مقارنة بعدد سكان المملكة المسجل بنهاية عام 2022 والبالغ 11.302 مليون نسمة.

ويشار إلى أنه سيتم إجراء تعداد للمساكن والسكان عام 2025، بتكلفة تصل إلى 24 مليون دينار، من خلال 20 ألف باحث وباحثة.

وقال المجلس الأعلى للسكان الأردني، في بيان سابق، إن عدد سكان الأردن، حتى نهاية عام 2023 وصل لقرابة 11.5 مليون نسمة (ثلثهم على الأقل لا يحملون الجنسية الأردنية)، و 6 ملايين من العدد الحالي للسكان حصلت في آخر 19 سنة.



ووفقا للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030) التي أعدها وأطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بلغ معدل الهجرة الجارية الإجمالية في الأردن 4.1 بالمئة سنوياً.



وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الأردن 11%، كما بيّن مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014 أن 63 بالمئة من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن 26 بالمئة من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.



وقد رصد مشروع موازنة العام الحالي، قرابة 7 ملايين دينار لدائرة الإحصاءات العامة للعمل على التعداد السكاني والمساكن 2025.