عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيادة ربع مليون شخص.. تعرف على عدد سكان الأردن مع نهاية 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وصل عدد سكان الأردن حتى نهاية عام 2023، إلى 11.552 مليون نسمة تقريبا، وفقا للساعة السكانية لدائرة الإحصاءات العامة.

 

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية محلية، فقد ارتفع عدد سكان الأردن مع نهاية العام الماضي، 250 ألف نسمة مقارنة بعدد سكان المملكة المسجل بنهاية عام 2022 والبالغ 11.302 مليون نسمة.

ويشار إلى أنه سيتم إجراء تعداد للمساكن والسكان عام 2025، بتكلفة تصل إلى 24 مليون دينار، من خلال 20 ألف باحث وباحثة.

وقال المجلس الأعلى للسكان الأردني، في بيان سابق، إن عدد سكان الأردن، حتى نهاية عام 2023 وصل لقرابة 11.5 مليون نسمة (ثلثهم على الأقل لا يحملون الجنسية الأردنية)، و 6 ملايين من العدد الحالي للسكان حصلت في آخر 19 سنة.


ووفقا للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030) التي أعدها وأطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بلغ معدل الهجرة الجارية الإجمالية في الأردن 4.1 بالمئة سنوياً.


وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الأردن 11%، كما بيّن مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014 أن 63 بالمئة من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن 26 بالمئة من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.


وقد رصد مشروع موازنة العام الحالي، قرابة 7 ملايين دينار لدائرة الإحصاءات العامة للعمل على التعداد السكاني والمساكن 2025.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

عجز بالجبهة.. ألمانيا: يجب إرسال المتهربين من الخدمة العسكرية الأوكرانية إلى وطنهم

ليلة رأس السنة.. القبض على 283 شخصًا للقيادة تحت تأثير الكحول بالهند

ماذا قالت حماس عن استهداف القوات الأمريكية لزوارق الحوثيين؟

لتجنب وقوع كارثة.. الهند وباكستان تتبادلان قائمة المنشآت النووية

بعد كارثة زلزال اليابان .. روسيا تحذر مواطنيها من تسونامي شرق البلاد

بعد قتل عائلتها.. جندي إسرائيلي يخطف رضيعة فلسطينية بغزة ونقلها لتل أبيب

فروا سريعا إلى أماكن مرتفعة.. تنبيه عاجل في اليابان من تسونامي قادم

في أول أيام 2024.. كارثة البرد المتجمد يجتاح إقليم كشمير

ترشيحاتنا

لن تمر دون عقاب.. بوتين يتوعد أوكرانيا بعد الهجمات على بيلجورود

مكاسب بالمليارات.. أكبر مصفاة نفط في مصر تسبب انتعاشة كبيرة بسوق البترول|خاص

اكتشاف مذهل يغير مجرى التاريخ.. هذا ما وجده العلماء في قبر عمره 2000 عام

بعد زيادة ربع مليون شخص.. تعرف على عدد سكان الأردن مع نهاية 2023

كمرة خرسانية سقطت أثناء التركيب.. ماذا حدث في محور الفريق كمال عامر؟

تدميرنا مستحيل.. بوتين يتهم الغرب بالتخطيط لتقسيم روسيا إلى 5 أجزاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب دقيق سميد... طريقة عمل بسبوسة البرتقال

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتثير ضجة على السوشيال

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ