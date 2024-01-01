وزير البترول: اتفاقيات التنقيب الجديدة ستجذب المزيد من الاستثمارات بعدد من المناطق

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري الثالث للجنة العليا لعمليات الإنتاج بالصحراء الشرقية، بحضور شركات العامة للبترول والفنار ومجاويش ووادى السهل وبتروأمير وذلك لمراجعة والوقوف على مدى تقدم وتنفيذ برامج إنتاج تلك الشركات التي تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة معدلات وتحسين الإنتاج.

وأكد الملا، أهمية استخدام التسهيلات القائمة بالمنطقة والإسراع بتنفيذ التسهيلات اللازمة للإسراع بزيادة الإنتاج من مناطق عمل تلك الشركات بالصحراء الشرقية.

ولفت إلى أن اللجنة العليا لعمليات الإنتاج لديها كل الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الإنتاجية المخططة على المديين القصير والمتوسط وتوفير المرونة اللازمة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ.

وشدد الملا على أهمية دعم استخدام التقنيات الحديثة وإعداد الدراسات المتكاملة للعمليات الإنتاجية ، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئي.

وأشار إلى أن الاتفاقيات البترولية الجديدة التي يتم إنهاء الإجراءات التشريعية لها حالياً ستجذب استثمارات جديدة بعدد من مناطق الامتياز ومنها شراكة لوك أويل الروسية مع وادى السهل.

ضم الاجتماع المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبيه للإنتاج المهندس أحمد مصطفى والاستكشاف الجيولوجي محمد محيى.

واستعرض كل من المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول رئيس اللجنة بالصحراء الشرقية والمهندس عبداللطيف نجم رئيس شركة بتروأمير والدكتور ذكاء معوض رئيس شركة الفنار للبترول والمهندس محمد حسن رئيس شركة مجاويش للبترول والمهندس أشرف زكريا رئيس شركة وادى السهل للبترول، التحديات والإجراءات والخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لزيادة الإنتاج والاحتمالات البترولية القائمة واستغلال التسهيلات الموجودة بالمنطقة وخطط الحفر والإصلاح واستكمال تنمية الآبار، وإجراءات تحسين الإنتاج والتوافق البيئي وترشيد الإنفاق كمعايير عالمية تلتزم بها صناعة البترول.