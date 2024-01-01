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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إنشاء 21 فرعًا لبرنامج مشروعك لتوفير فرص عمل حقيقية

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إنه تم إنشاء 21 فرعًا لبرنامج (مشروعك) بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مؤكدًا أن البرنامج له دور محوري في توفير فرص عمل حقيقية لزيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم "الاثنين"، أن إدارة جهاز شباب الخريجين بديوان عام المحافظة تمنح قروضًا لراغبي إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل وإتاحة الحياة الكريمة لهم، وذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع الشباب على العمل الحر.


ووجه بتقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم وافادتهم بجميع مميزات البرنامج؛ بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

على صعيد آخر، انطلقت أعمال استكمال مبادرة (رواد النيل) التابعة للبنك المركزي لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وقال محافظ الدقهلية إنه يتم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيًا وصحيًا وثقافيًا؛ لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن. 

واستهدفت هذه الورش تدريب خريجات الجامعات والمعاهد بالمحافظة من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات، حيث تتضمن هذه المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية كالتوعية بإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك؛ لتنفيذ المشروعات لخلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالي والفني للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوي؛ لخدمة مجتمعنا.

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