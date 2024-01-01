السبب والمدة.. البترول تعلن إيقاف تحصيل فواتير الغاز وقراءة العدادات مؤقتا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد“، أن أعمال تسجيل القراءة والتحصيل للغاز الطبيعي المنزلي متوقفة حتى انتهاء أعمال الجرد السنوي للشركة.

وأعلنت الشركة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم استئناف أعمال تسجيل قراءة عداد الغاز الشهري، للشهر الجاري يناير 2024، بدءا من يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، مشيرة إلى أنه يمكن الاتصال على 17169 في حالة وجود أية استفسارات.

وتستقبل الشركة قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونياً حتى يوم 27 منه، يأتي ذلك في إطار حرص شركة بتروتريد على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة مستخدمي الغاز الطبيعي، وتطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوفر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.