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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول تطمئن سكان الوراق من رائحة الغاز.. نجري أعمالا ولن نقطع الخدمة

رائحة الغاز
رائحة الغاز

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن تنفيذ أعمال ملء خزان الرائحة الرئيسي بالواراق، يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024،  بدءاً من الساعة العاشرة و حتي الإنتهاء من الأعمال.

وتهيب الشركة بالسادة العملاء عدم الإنزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان اّمان السادة العملاء لن يتم قطع الغاز عن اي من السادة العملاء.

وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء وفي حالة وجود اّي استفسار يرجى التكرم بالإتصال من اي تليفون أرضي بطوارىء الشركة على 129، أو خدمة العملاء 19129.

البترول البترول والثروة المعدنية تاون جاس الواراق الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي الغاز الطبيعى

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