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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم.. انطلاق الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" على "إكسترا نيوز"

محمد الباز
محمد الباز

ينطلق الموسم الخامس من برنامج "الشاهد"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز، في الحادية عشرة مساء، اليوم الإثنين تحت عنوان  "شهادات للتاريخ على حاضر مصر ومستقبلها".

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محمد الباز: مصر لا تدخر جهدا للوصول لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

ويكشف "الباز" في الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" عبقرية الشخصية المصرية وحاضر مصر  والرؤية لمستقبلها.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من مثقفى مصر يتحدثون عن الشخصية المصرية ويوثقون شهاداتهم على قدرة وعبقرية الشخصية المصرية على مر العصور.

برنامج "الشاهد" يذاع يوميا في الحادية عشر مساءً، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال .

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