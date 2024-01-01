اليوم.. انطلاق الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" على "إكسترا نيوز"

ينطلق الموسم الخامس من برنامج "الشاهد"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز، في الحادية عشرة مساء، اليوم الإثنين تحت عنوان "شهادات للتاريخ على حاضر مصر ومستقبلها".

ويكشف "الباز" في الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" عبقرية الشخصية المصرية وحاضر مصر والرؤية لمستقبلها.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من مثقفى مصر يتحدثون عن الشخصية المصرية ويوثقون شهاداتهم على قدرة وعبقرية الشخصية المصرية على مر العصور.

برنامج "الشاهد" يذاع يوميا في الحادية عشر مساءً، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال .