اجتماع إيراني حوثي خطير للتنسيق بشأن مواجهة الولايات المتحدة |تفاصيل

أفادت وكالة مهر الإيراني، اليوم الاثنين، بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استقبل المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثيين في اليمن، محمد عبدالسلام وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا للوكالة الإيرانية، فإن قاليباف لفت خلال اللقاء إلى الوحدة والانسجام بين جبهة الحوثيين أمام الأعداء، قائلا: بهذا الخصوص، لا يجب أن ننسى السنن الإلهية وتضامن الشعب باعتبارهما ركيزتين أساسيتين، فما يخشاه العدو هو التزامنا بهذين الركيزتين.

كما أشار رئيس مجلس الشورى الإيراني، إلى دعم إيران لمليشيات الحوثي، مؤكدا اننا نعتبر الولايات المتحدة رأس القضايا التي تثير الفتن والمشكلات في العالم الإسلامي.

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الحوثيين إلى دعم الشعب الفلسطيني، وقال إن موقف الحوثيين إزاء هذه القضية نابع من إيمانه وعقيدته.

وأعرب عبدالسلام عن شكره لـ إيران إزاء جهودها ودعمها لمليشيات الحوثي، مؤكدا على أن قدرات مليشيات الحوثي التي تشمل اليوم الأسلحة، جميعها تخدم مصالح المسلمين.

وأضاف عبد السلام: "اليوم وصلنت مليشيات الحوثي في اليمن إلى نقطة يمكنه فيها اتخاذ موقع عملياتي إلى جانب جبهة المقاومة، وخاصة أن نهجنا الثقافي والديني والأيديولوجي هو الوقوف ضد عدوان إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة".