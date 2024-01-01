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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام أزمة البحر الأحمر .. مدمرة إيرانية تقترب من باب المندب

مدمرة إيرانية
مدمرة إيرانية

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن مدمرة إيرانية قتالية اقتربت من البحرِ الأحمر للاستقرار قرب مضيق باب المندب.

وحسب الوكالة الإيرانية، تعد المدمرة الإيرانية القتالية "إيران البرز"التي تحركت للبحر الأحمر بصحبة السفينة العسكرية "بوشهر"، مزودة بصواريخ كروز بحرية.

يأتي ذلك مع تزايد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حيث نفذوا أكثر من 20 هجومًا على السفن في ممر الشحن الحيوي منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأمس، ذكر تقرير لصحيفة “التايمز” أن بريطانيا تخطط للانضمام إلى الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن لمنع المليشيات المدعومة من إيران من الاستمرار في تعطيل حركة المرور البحرية عبر مياه البحر الأحمر.

وحسب الصحيفة البريطانية، تعتزم بريطانيا توجيه ضربات صاروخية مع الولايات المتحدة وربما مع دولة أوروبية أخرى، ضد أهداف تابعة للحوثيين في البحر أو اليمن نفسه.

وأضافت الصحيفة أن هناك بيانًا بريطانيًا أمريكيًا مرتقبًا خلال ساعات سيتضمن تحذيرا للحوثيين من مواصلة شن هجمات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر وإلا "سيواجهون القوة العسكرية للغرب".

مدمرة إيرانية البحر الأحمر إسرائيل باب المندب إيران البرز غزة

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