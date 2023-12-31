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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني: إيران تشارك في مسؤولية منع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأحد إنه أوضح في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تشارك في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

واضاف كاميرون في منشور على موقع التواصل الاجتماعي 'إكس': 'لقد أوضحت أن إيران تشارك في المسؤولية عن منع هذه الهجمات، نظرا لدعمها طويل الأمد للحوثيين'، مضيفا أن الهجمات 'تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي'.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن أمير عبد اللهيان قوله: “لا يمكن السماح للنظام الإسرائيلي بارتكاب مجازر ضد النساء والأطفال والإبادة الجماعية في غزة وإشعال النار في المنطقة، في حين يعتبر إيقاف سفينة صهيونية في البحر الأحمر بمثابة تعريض الأمن للخطر.. لهذا الممر المائي الاقتصادي.'

الحوثيين البحر الأحمر حسين أمير عبد اللهيان ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني

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